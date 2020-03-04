Кандидат на пост главы МИД Украины Дмитрий Иванович Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах в семье дипломата Ивана Кулебы, который сегодня занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Армении

Экономическое сердце мира. Кулеба призвал Украину не забывать про Азию © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

С 2003 года занимал пост атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. В 2005 году — третий секретарь управления юридического обеспечения МИД.

С 2005 по 2009 год был вторым и третьим секретарем Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ.

В 2010-2012 годах дослужился до поста начальника отдела департамента секретариата министра иностранных дел. В 2013 году стал советником вице-премьера Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам, а также возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 года вернулся на работу в МИД по приглашению бывшего на тот момент главой ведомства Павла Климкина на должность по особым поручениям в вопросах стратегических коммуникаций, где занимался формированием публичной дипломатии страны.

С апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы, где выступал в защиту прав человека в «оккупированном Россией Крыму», пытался привлечь Совет Европы для привлечения к реализации реформ на Украине, а также противодействовал возвращению российской делегации в ПАСЕ.

В декабре 2017 года признан наилучшим украинским послом за границей в результате опроса Института мировой политики, в котором приняли участие около 70 экспертов.

В конце августа 2019 стал вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Владеет украинским, русским и английским языком.

Жена — Евгения Кулеба, основатель и руководитель общественной организации «Город-сад», которая участвовала в создании Сквера «небесной сотни» на Михайловской улице в Киеве.

Кулеба также воспитывает двоих детей: 14-летнего Егора и 9-летнюю Любовь.