Четвертого марта Верховная Рада Украины утвердила назначение Ильи Емеца министром здравоохранения страны

Новосад отказывается работать в новом Кабмине — СМИ © прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | Перейти в фотобанк Илья Николаевич Емец родился в многодетной украинской семье в Воркуте.

Первым на Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца у детей раннего возраста (без использования искусственных материалов).

Впервые в мире внедрил хирургическое лечение пренатально диагностированных сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных с применением пуповинной крови вместо донорской.

Создал на Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных.

В 1979 году окончил Киевский медицинский институт (специальность — педиатрия).

С 1979 по 1985 год проходил клиническую ординатуру (специальность — сердечно-сосудистая хирургия) в Институте сердечно-сосудистой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины.

В 1992 году основал в Киеве клуб Rotary International, в котором возглавил медицинскую гуманитарную программу.

Через год начал работать кардиохирургом в Children's Hospital (Сидней, Австралия).

В то же время основал и стал президентом первого Международного благотворительного фонда Украины «Детское сердце», который помогает украинским детям с врожденными пороками сердца.

Тогда же получил почетное звание «Заслуженный врач Украины».

В 1994 году работал штатным кардиохирургом в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада), а через два года — кардиохирургом в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия).

В 1996 году руководил отделением детской реанимации и кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

Через год защитил кандидатскую диссертацию на тему «Паллиативная хирургия врожденных пороков сердца у детей раннего возраста».

В 1998 году работал кардиохирургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франция).

В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов».

Через два года стал директором госучреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Мининстерства здравоохранения Украины».

В 2006 году разрабатывал «Государственную программу предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы».

С 2010 по 2011 год был министром здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова.

Стал лауреатом национальной премии «Гордость страны — 2009» в номинации «Сенсация года» за мировое изобретение в кардиохирургии (использование пуповинной крови вместо донорской при операциях с врожденными пороками сердца в первые часы и дни жизни).

Весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил Емеца на должность министра здравоохранения. Он пробыл на этом посту меньше года, а потому под люстрацию не подпадает.