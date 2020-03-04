Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) завершило миссию в Белоруссии, которую в МАГАТЭ сочли показательной страной, сказал заместитель главы организации Михаил Чудаков в эфире белорусского ТВ 3 марта

«Конечно, атомная станция (АЭС в Островце — ред.) готова к эксплуатации. И атомная станция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства и монтажа и ввода (станции)», — приводит его слова Sputnik Белоруссия.

Если Минск решит закупать ядерное топливо в США, Белоруссии придется устроить свой Чернобыль — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Первый блок (АЭС в Островце — Sputnik) превзошел мои ожидания. Блоки очень хорошие, надежные. Это уже третье поколение плюс. Это означает все "постфукусимские" мероприятия уже внедрены и учтены», — подчеркнул замглавы МАГАТЭ.

Он поблагодарил Минск за приглашение и отметил, что Белоруссия для МАГАТЭ — образцово-показательная страна, которая всегда добровольно приглашает инспекторов организации на свои объекты.