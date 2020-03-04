«Конечно, атомная станция (АЭС в Островце — ред.) готова к эксплуатации. И атомная станция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства и монтажа и ввода (станции)», — приводит его слова Sputnik Белоруссия.
Чудаков выразил уверенность в том, что блоки белорусской атомной станции проработают не только 60 лет, заложенных в проекте, но и все сто лет — опыт техногенных катастроф в Чернобыле и Фукусиме учтен разработчиками.
«Первый блок (АЭС в Островце — Sputnik) превзошел мои ожидания. Блоки очень хорошие, надежные. Это уже третье поколение плюс. Это означает все "постфукусимские" мероприятия уже внедрены и учтены», — подчеркнул замглавы МАГАТЭ.
Он поблагодарил Минск за приглашение и отметил, что Белоруссия для МАГАТЭ — образцово-показательная страна, которая всегда добровольно приглашает инспекторов организации на свои объекты.