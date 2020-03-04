Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский?
Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский?
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«Мы несколько минут назад подписали постановление с членами комитета о прекращении полномочий и об отставке премьер-министра. Его отставка тянет за собой отставку всего правительства», — заявил он.

Также Качура напомнил, что внеочередное заседание инициировано президентом Владимиром Зеленским на 16:00 (17:00 по мск), на котором первым будет рассмотрен вопрос об отставке премьера.

Депутат отметил, что Рада однозначно примет отставку Гончарука, после чего предложит президенту кандидатуру Дениса Шмыгаля, который, в случае его утверждения, внесет одним пакетом представление о составе Кабмина.    

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