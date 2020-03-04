Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьера Алексея Гончарука. Об этом 4 марта сообщил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире «112 Украина»

Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Качура напомнил, что внеочередное заседание инициировано президентом Владимиром Зеленским на 16:00 (17:00 по мск), на котором первым будет рассмотрен вопрос об отставке премьера.

Депутат отметил, что Рада однозначно примет отставку Гончарука, после чего предложит президенту кандидатуру Дениса Шмыгаля, который, в случае его утверждения, внесет одним пакетом представление о составе Кабмина.

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