Партия «Слуга народа» отозвала своего кандидата на досрочных выборах в 179-м округе в Харьковской области. Об этом 3 марта сообщает «Новое время»

Довыборы в Раду: объявлены победители © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Качуры, представитель «Слуги народа» Виктория Алексейчук не намерена дальше участвовать в предвыборной гонке.

«Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК», — сказал он.

В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы «Рейтинг», кандидат от «Слуги народа» набирает лишь 12,5% голосов.

Наибольшие шансы на победу в 179-м округе — у экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной: за нее, по данным «Рейтинга», готовы проголосовать 62,3% избирателей.

В партии отметили, что решение о выдвижении кандидата было принято еще в первые дни февраля — когда не было ясности, с кем придется бороться.

«Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это», — добавили в пропрезидентской партии.

Алексийчук уже пыталась попасть в Раду на внеочередных выборах в одном из округов Харькова, но проиграла нардепу Александру Фельдману.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта. Впоследствии один кандидат заявил, что изменил намерение и не будет выдвигаться. Таким образом, за мандат будут бороться 38 претендентов.

По данным КИУ, каждый четвертый из зарегистрированных кандидатов представляет так называемые мертвые партии, в отношении которых Министерство юстиции подало судебный иск для отмены их регистрации. Также в округе зарегистрированы кандидаты с одинаковыми фамилиями.