По словам депутата Александра Качуры, представитель «Слуги народа» Виктория Алексейчук не намерена дальше участвовать в предвыборной гонке.
«Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК», — сказал он.
В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы «Рейтинг», кандидат от «Слуги народа» набирает лишь 12,5% голосов.
Наибольшие шансы на победу в 179-м округе — у экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной: за нее, по данным «Рейтинга», готовы проголосовать 62,3% избирателей.
В партии отметили, что решение о выдвижении кандидата было принято еще в первые дни февраля — когда не было ясности, с кем придется бороться.
«Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это», — добавили в пропрезидентской партии.
Алексийчук уже пыталась попасть в Раду на внеочередных выборах в одном из округов Харькова, но проиграла нардепу Александру Фельдману.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта. Впоследствии один кандидат заявил, что изменил намерение и не будет выдвигаться. Таким образом, за мандат будут бороться 38 претендентов.
По данным КИУ, каждый четвертый из зарегистрированных кандидатов представляет так называемые мертвые партии, в отношении которых Министерство юстиции подало судебный иск для отмены их регистрации. Также в округе зарегистрированы кандидаты с одинаковыми фамилиями.