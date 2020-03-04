Группа депутатов Европарламента высказала острую критику в отношении попыток определенных политических сил на Украине отправить в отставку руководство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в заявлении депутатов, передает Укринформ 4 марта

Директор НАБУ рассказал, когда уйдет в отставку © пресс-служба НАБУ

«Ситуация в Украине приобрела крайне драматическое развития на этой неделе, по мере того как депутаты Верховной Рады последовательно пытаются создать основу для отставки руководства НАБУ, что выглядит как политически мотивированные действия… Посягательство на независимость ключевой правительственной структуры, главной задачей которой является расследование критически важных рисков, подвергают эрозии доверие к антикоррупционным усилиям правительства Украины», — заявили депутаты Европарламента.

Они напомнили, что независимость НАБУ была одним из ключевых условий в Плане действий по визовой либерализации между ЕС и Украиной. Наряду с Высшим антикоррупционным судом ЕС воспринимает НАБУ как центральную часть антикоррупционных реформ в стране.

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По мнению замглавы делегации ЕП в парламентском Комитете ассоциации ЕС — Украина Виолы фон Крамон-Таубадель, намерение депутатов Рады сменить руководство НАБУ является политическим заказом олигарха Игоря Коломойского. Она подчеркнула, что поспешное переписывание законов, направленное против автономии одного конкретного учреждения, способно не только прекратить финансовую поддержку Украины со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ), но и отменить соглашение о либерализации визового режима и необратимо вернуть Украину на «российскую орбиту».

Позицию Виолы фон Крамон-Таубадель разделяют также Аттила Апа-Ковач, Пятрас Ауштрявичюс, Рейнхард Бутикофер, Раса Юкнявичине, Андрюс Кубилюс и Дэвид Лега. Письмо за подписью этих депутатов Европарламента, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с «подрывом» независимости НАБУ, направлено президенту Украины и спикеру Верховной Рады.