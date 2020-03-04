Министр образования и науки Украины Анна Новосад не хочет работать в составе нового правительства, поэтому планирует уйти с должности. Об этом 4 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник

Верховная Рада уволит Маркарову с должности министра финансов Украины - СМИ © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк Анне Новосад относительно этой информации. Пока она эту ситуацию не комментирует», — говорится в сообщении.

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Также издание сообщает, что заменить руководительницу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую может Илья Емец, который работал министром здравоохранения при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.