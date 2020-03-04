Верховная Рада уволит Маркарову с должности министра финансов Украины - СМИ
Верховная Рада уволит Маркарову с должности министра финансов Украины - СМИ
© Минфин Украины | Перейти в фотобанк
«Кандидатур на должность министра образования и науки пока нет. Вероятно, это может быть и исполняющий обязанности. Мы обратились к Анне Новосад относительно этой информации. Пока она эту ситуацию не комментирует», — говорится в сообщении.

Больше новостей о кадровых перестановках в правительстве Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

Также издание сообщает, что заменить руководительницу Министерства здравоохранения Зоряну Скалецкую может Илья Емец, который работал министром здравоохранения при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.