Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может «полностью взять» топливные рынки стран Балтии. Его слова приводит РИА Новости 3 марта

«Мы можем полностью взять этот рынок и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика», — сказал он.

Лукашенко хочет урвать кусочек от американского миллиарда и требует, чтобы министры шевелились © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Он также выражал надежду, что ему перепадет что-то от $1 млрд, «выделенного США для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти».