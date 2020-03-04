«Мы можем полностью взять этот рынок и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика», — сказал он.
Ранее Лукашенко призвал своих министров «пошевеливаться» и в течение полутора-двух лет построить нефтепровод в Белоруссию из стран Балтии.
Он также выражал надежду, что ему перепадет что-то от $1 млрд, «выделенного США для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти».