Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор призвал президента Украины Владимира Зеленского не увольнять генерального прокурора Руслана Рябошапку. Он написал об этом на своей странице в Facebook 3 марта

Дело чести генпрокурора Рябошапки. На Херсонщине задержаны подозреваемые в убийстве Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

«Если от бывшего генпрокурора [Юрия Луценко] я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги… У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны. И вот новость — Рябошапку снимают. Это все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые будут заново знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "предшественников"?» — поинтересовался Гандзюк.

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Он также задался вопросом, почему, если Рябошапка несет ответственность за проваленные дела, такой же ответственности не несет глава МВД Арсен Аваков. В частности, за побег из страны подозреваемого в покушении на Гандзюк Алексея Левина (Москаленко), уничтожение полицией части материалов по делу херсонской активистки и «за то, что большинство полицейских, активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" по районам», отметил отец убитой.

При этом Гандзюк уточнил, что ему не важно, какой будет фамилия генпрокурора, однако он помнит обещания Зеленского о том, что новая прокуратура доведет дело его дочери до конца. В связи с этим, по его словам, кто бы ни был генпрокурором или главой МВД, именно на президенте будет лежать ответственность за то, что дело Гандзюк могут «слить».