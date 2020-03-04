Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала фейковым метод борьбы с коронавирусом путем употребления лукового отвара. Об этом 3 марта она сообщила на своей странице в Facebook

Коронавирус подкосил почти 100 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк Супрун также отметила, что при борьбе с вирусом беспомощны иммуномодуляторы, антивирусные препараты, или оксолиновая мазь. Средства, действенность которых не доказана никакими научными исследованиями, создают иллюзию защиты и отвлекают, заключила она. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам спасаться от коронавируса луком, салом и чесноком, назвав их лучшими лекарствами.