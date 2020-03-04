«Пожалуйста, не поддавайтесь фейкам и манипуляциям, которых очевидно будет много. От коронавируса, как и от любого другого вируса, не защищают и, тем более, не лечат различные БАДы, луково-чесночные отвары, масла тмина и гомеопатия», — написала она.
Супрун также отметила, что при борьбе с вирусом беспомощны иммуномодуляторы, антивирусные препараты, или оксолиновая мазь.
Средства, действенность которых не доказана никакими научными исследованиями, создают иллюзию защиты и отвлекают, заключила она.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам спасаться от коронавируса луком, салом и чесноком, назвав их лучшими лекарствами.