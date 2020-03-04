Скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов сбежал из студии телеканала «Киевская Русь» после того, как там отказались сменить язык передачи с русского на украинский. Соответствующая видеозапись была опубликована в Youtube 3 марта

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Сначала беседа шла достаточно спокойно, и Дроздова не смутил тот факт, что бравший у него интервью журналист Дмитрий Василец говорил на русском языке. Возмутился львовский телеведущий лишь после вопроса о том, в чем состоит суть украинского национализма.

«Я не являюсь специалистом по вопросам национализма, но имею сразу к вам просьбу и мы перед эфиром это обговаривали, — я был бы благодарен, если бы наш эфир был на украинском языке», — заявил Дроздов.

В ответ Василец отметил, что на его речь наложат субтитры на украинском языке и предложил Дроздову компромисс — он переходит на русский язык, а Василец на украинский.

Эта идея не понравилась львовскому телеведущему, на что Василец возразил, что большинство украинских граждан предпочитают говорить по-русски. Дроздов не нашел, что ответить на это, взял со стола заготовленный чай с конфетами и ушел из эфира.

Уже в кулуарах студии Василец назвал позицию Дроздова «ссыкливой» и подчеркнул: «Чтобы мне какой-то рагуль (так на Украине пренебрежительно называют селян, не усвоивших городские обычаи и культуру — ред.) рассказывал, на каком языке мне говорить!».

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