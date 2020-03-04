Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая сейчас живет и работает в России, на днях опубликовала в своем Instagram селфи и получила большое количество критики в свой адрес

«Тихий ужас!»: Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Поклонники отметили, что у певицы пухлые губы, кожа неестественно натянута, морщин почти не видно и белоснежная улыбка. Они признались, что с трудом узнали в этой женщине известную певицу.

«Как из мультика — неестественно. От Таисии ничего нет на этом фото», «Что вы с собой сделали? Это ужасно, неприятно на вас смотреть. Вам льстят, а вслед смеются», «Вот не понимаю, зачем так фотошопить фото, ну понятно что бабушка в 60 лет не может так выглядеть», «Боже! С большим трудом узнали вас», — написали поклонники в комментариях к снимку.

Они посоветовали Повалий не увлекаться уколами красоты, ведь сейчас в моде естественность.