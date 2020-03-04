Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять в Белоруссию нефть из альтернативных РФ источников, а Минск в свою очередь будет поставлять на Украину произведенные из этой нефти нефтепродукты. Его слова приводит РИА Новости 3 марта

Лукашенко хочет урвать кусочек от американского миллиарда и требует, чтобы министры шевелились © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«НПЗ в Мозыре производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей в Украине, они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, белорусская сторона ответственно себя ведет на украинском рынке, поэтому Минск и Киев могли бы договориться и работать вместе в плане поставок нефти в Белоруссию из альтернативных РФ источников по трубопроводу Одесса — Броды, а Минск будет поставлять украинцам свои нефтепродукты.