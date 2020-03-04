Белоруссия продает бензин и дизельное топливо на Украину, в Польшу и страны Балтии, однако в январе Минск приостанавливал экспорт нефтепродуктов из-за временного прекращения поставок российской нефти. Вскоре поставки бензина из Белоруссии возобновились.
«НПЗ в Мозыре производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей в Украине, они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо», — заявил Лукашенко.
По словам Лукашенко, белорусская сторона ответственно себя ведет на украинском рынке, поэтому Минск и Киев могли бы договориться и работать вместе в плане поставок нефти в Белоруссию из альтернативных РФ источников по трубопроводу Одесса — Броды, а Минск будет поставлять украинцам свои нефтепродукты.