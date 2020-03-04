Группа Go-A, которая будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Роттердаме, не пройдет даже в финал конкурса. Об этом заявил астролог Влад Росс, передает 4 марта glavred.info

«Лишились больших денег». Данилко рассказал, как Евровидение «отомстило» Украине за Россию © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Екатерина Павленко рождена 10 августа 1988 года. Ее гороскоп на 12 мая (именно в этот день состоится первый полуфинал) не сулит ничего хорошего: нет ни одного благоприятного аспекта к Солнцу. А именно Солнце всегда указывает на возможность выгодно выделиться, быть ярким и запоминающимся, одержать победу. Плюс будет жесткая позиция Плутона к Луне в гороскопе певицы: Луна всегда указывает на поддержку народа, а в таком сочетании с Плутоном она указывает на полный провал», — сказал Росс.

Та же самая ситуация, по словам астролога, и 14 мая, когда состоится второй полуфинал Евровидения, и 16 мая, когда пройдет финал конкурса.

Кроме того, астролог считает, что песню участника от Украины Европа не оценит и не поймет.

«Такой неадекватный стиль в Европе не поймут. Не на пользу нашему участнику сыграет и украинский язык, на котором прозвучит песня и который также не будет понятен европейцам. Шансы Go-A даже на прохождение в финал — призрачные. Но есть все шансы занять последнее место и стать первыми с конца», — спрогнозировал Росс.

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