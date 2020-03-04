Киев ведет переговоры с Вашингтоном, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает Укринформ 4 марта

«Препятствий нет»: Миллер заявил, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода… Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США — ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», — заявил Коболева.

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В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против «Северного потока-2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод: это займет больше времени, но технологических препятствий, по его словам, нет.