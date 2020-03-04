Тем не менее, отметил эксперт, в состоявшемся ранее обмене пленными в Донбассе (позволившем президенту Владимиру Зеленскому говорить об успехе) есть заслуга Ермака, но это событие произошло благодаря уступкам со стороны Москвы.
«Это был аванс, который Россия дала Зеленскому, чтобы продемонстрировал, что он серьезный политик. Сам же Зеленский пока растрачивает этот аванс попусту, и возникает серьезный вопрос о его договороспособности», — подчеркнул Данилин.
В команде Зеленского может быть более-менее успешный переговорщик с Россией, однако урегулирование донбасского конфликта напрямую зависит от того, готов ли сам украинский президент выполнять Минские соглашения, заключил политолог.
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