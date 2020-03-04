Главное достоинство главы Офиса президента Украины Андрея Ермака состоит в том, что у него есть прямые контакты с российской стороной. Хотя это общение не обходится без посредничества оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Украина.ру

Ермак пригрозил Гончаруку уголовным преследованием - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому говорить об успехе) есть заслуга Ермака, но это событие произошло благодаря уступкам со стороны Москвы.

«Это был аванс, который Россия дала Зеленскому, чтобы продемонстрировал, что он серьезный политик. Сам же Зеленский пока растрачивает этот аванс попусту, и возникает серьезный вопрос о его договороспособности», — подчеркнул Данилин.

В команде Зеленского может быть более-менее успешный переговорщик с Россией, однако урегулирование донбасского конфликта напрямую зависит от того, готов ли сам украинский президент выполнять Минские соглашения, заключил политолог.

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