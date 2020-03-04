В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании сменит министра финансов Украины, уволив с этой должности Оксану Маркарову. Об этом 3 марта издание «Новое время» сообщило со ссылкой на трех осведомленных источников

Рудяков объяснил, почему главе Минфина Маркаровой не грозит отставка © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Зеленского. Согласно повестке дня, Рада рассмотрит ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров, — в частности, кадровые перестановки.

Так, по данным источников, на место Маркаровой обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который дважды занимал должность первого замминистра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014-го по декабрь 2015-го. А в 2009-2010 годах он был и. о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко.

Также Уманский был внештатным советником экс-президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го.

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Маркарова возглавляет Минфин с июня 2018 года — она стала и. о. главы ведомства после того, как Рада уволила с этой должности Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. В ноябре 2018-го Рада назначила ее министром финансов.

При этом ранее директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру заявил, что грядущие кадровые перестановки в Кабмине не коснутся Министерства финансов. По его словам, Маркарова является «ставленницей настолько серьезных сил, что не в компетенции Зеленского ее убирать без согласования с ними».