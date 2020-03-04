Президент Франции Эммануэль Макрон не проходит проверки на новый коронавирус, однако принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться. Об этом сообщил журнал Paris Match 3 марта

«Перед нами кризис»: Макрон заявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, по словам родственников президента, Макрон не проверялся на коронавирус. Тем не менее, в окружении главы государства добавили, что он принимает меры, чтобы свести к минимуму вероятность заразиться вирусом.

«Он больше не пожимает руку. Мы разрабатываем PCA (План обеспечения непрерывности бизнеса) в Елисейском дворце и применяем "протокол бдительности"», — заявил один из собеседников издания.

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Тем временем, как сообщается, французский префект Луи Ле Франк был помещен на одиночный карантин 1 марта «в качестве меры предосторожности» после того, как общался с мэром города Крепи-ан-Валуа, у которого был зафиксирован положительный результат на коронавирус. В частности, по данным префектуры, субрефект Санлиса также находится на одиночном карантине, как и директор Регионального агентства здравоохранения (ARS) Этьен Чемпион вместе с начальником штаба.