Франция, на территории которой зафиксированы 191 случай заражения коронавирусом и три смерти, стала одним из основных очагов распространения нового вируса в Европе, наряду с Италией и Германией.
Несмотря на это, по словам родственников президента, Макрон не проверялся на коронавирус. Тем не менее, в окружении главы государства добавили, что он принимает меры, чтобы свести к минимуму вероятность заразиться вирусом.
«Он больше не пожимает руку. Мы разрабатываем PCA (План обеспечения непрерывности бизнеса) в Елисейском дворце и применяем "протокол бдительности"», — заявил один из собеседников издания.
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Тем временем, как сообщается, французский префект Луи Ле Франк был помещен на одиночный карантин 1 марта «в качестве меры предосторожности» после того, как общался с мэром города Крепи-ан-Валуа, у которого был зафиксирован положительный результат на коронавирус. В частности, по данным префектуры, субрефект Санлиса также находится на одиночном карантине, как и директор Регионального агентства здравоохранения (ARS) Этьен Чемпион вместе с начальником штаба.