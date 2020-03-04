В частности, отметил эксперт, дипломаты полагали, что достаточно всего лишь быть включенным в повестку, посещать модные салоны и активно заниматься светской жизнью, а истинная защита российских интересов является лишь второстепенным вопросом.
В результате, по его сведению, во время молдавского кризиса середины нулевых годов ситуация дошла до того, что в местном Россотрудничестве элементарно не оказалось русских книг.
«Какая "мягкая сила", если мы даже в библиотеках своего центра русских книг не держим? Новых учебников не было, и так далее», — сетует Данилин.
Политолог добавил, что с тех пор ситуация с работой послов и идеологическим направлением внешней политики улучшилась, однако реликты старого поведения в стиле «как бы чего не вышло» остались.
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