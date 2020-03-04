Главная проблема советской и российской дипломатии состояла в том, что послы рассматривали те или иные страны просто как место, где можно сделать карьеру и интересно жить, но не как место, где нужно отстаивать национальные интересы. Об этом рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Украина.ру

Нельзя строить свою политику в отношении Украины на одном антифашизме – Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

В результате, по его сведению, во время молдавского кризиса середины нулевых годов ситуация дошла до того, что в местном Россотрудничестве элементарно не оказалось русских книг.

«Какая "мягкая сила", если мы даже в библиотеках своего центра русских книг не держим? Новых учебников не было, и так далее», — сетует Данилин.

Политолог добавил, что с тех пор ситуация с работой послов и идеологическим направлением внешней политики улучшилась, однако реликты старого поведения в стиле «как бы чего не вышло» остались.

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