Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено на два министерства, одно из которых будет заниматься ветеранами, а второе - реинтеграцией Донбасса. Об этом сообщила замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук 3 марта, передает «Интерфакс-Украина»

Политолог Фесенко о вариантах обновления Кабмина Украины и кандидатах в премьеры © Facebook Владимира Фесенко

«Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет Министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит [представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию в Донбассе Алексей] Резников. Так предлагается», — рассказала Кравчук.

По ее словам, также разделение ожидает Министерство культуры, молодежи и спорта, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно». В ведении же Минкульта останутся вопросы СМИ и информационной политики.

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При этом депутат отметила, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвал на среду, 4 марта, внеочередное пленарное заседание парламента. Его повестка состоит из вопросов о деятельности Кабмина, МВД, Службы безопасности (СБУ), Госбюро расследований (ГБР), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции на Украине и укрепления правопорядка.