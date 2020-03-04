«Неприятная ситуация, жаль, что мы стали первым городом, в который пришла эта беда. Но в принципе это было прогнозируемо, у нас тут обширные связи с Румынией… Кто-то был недоволен, кто-то нет по этой женщине (жена заболевшего — ред.), ее поместили в больницу… пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать», — сказал Каспрук.
По его словам, самой большой проблемой является то, что в аптеках не хватает масок, биохалатов, электронных термометров.
«На сегодняшний день единодушно совет всех врачей — маски не эффективны против коронавируса. Маску должен носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения. Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря — возможности не имеем всех обеспечить», — отметил мэр.