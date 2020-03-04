Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал о ситуации в городе после того, как один из жителей заболел коронавирусом. Соответствующее видео он опубликовал 4 марта на своей странице в Facebook

Коронавирус в Черновцах. Власти города срочно принимают меры © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его словам, самой большой проблемой является то, что в аптеках не хватает масок, биохалатов, электронных термометров.

«На сегодняшний день единодушно совет всех врачей — маски не эффективны против коронавируса. Маску должен носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения. Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря — возможности не имеем всех обеспечить», — отметил мэр.