Отмечается, что иск был подан в понедельник, 2 марта, в суд столичного округа Колумбия. По мнению представителей штаба, газета в двух своих статьях в июне 2019 года сознательно приводила заведомо ложные сведения, касающиеся утверждений о связи предвыборного штаба Трампа с Россией и оказания давления на американский избирательный процесс в 2016 году.
«Клеветническая статья вынудила и заставит кампанию тратить средства на корректирующую рекламу… Кампания получила ущерб, исчисляемый миллионами долларов, — конкретную сумму предстоит определить суду», — отметили представители президента.
Стоит отметить, что неделей ранее аналогичный иск штабом Трампа был подан против газеты The New York Times.
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«Этот иск о клевете, как и иск против The New York Times, совершенно бесполезен. Любой, кому небезразлична Первая поправка, должен быть обеспокоен неоднократными попытками кампании Трампа наказать и запугать критиков президента», — заявил в своем заявлении адвокат американского Союза гражданских свобод Брайан Хаусс.
В прошлом году американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN сообщили о возможном вмешательстве Москвы в нынешние выборы президента США, чтобы способствовать переизбранию Трампа.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.