Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд на газету The Washington Post, обвинив издание в клевете. Об этом сообщила газета The Hill 3 марта

«Клеветническая статья вынудила и заставит кампанию тратить средства на корректирующую рекламу… Кампания получила ущерб, исчисляемый миллионами долларов, — конкретную сумму предстоит определить суду», — отметили представители президента.

Стоит отметить, что неделей ранее аналогичный иск штабом Трампа был подан против газеты The New York Times.

«Этот иск о клевете, как и иск против The New York Times, совершенно бесполезен. Любой, кому небезразлична Первая поправка, должен быть обеспокоен неоднократными попытками кампании Трампа наказать и запугать критиков президента», — заявил в своем заявлении адвокат американского Союза гражданских свобод Брайан Хаусс.

В прошлом году американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN сообщили о возможном вмешательстве Москвы в нынешние выборы президента США, чтобы способствовать переизбранию Трампа.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.