Во вторник, 3 марта, состоялось рабочее совещание руководства фракции «Слуги народа», на котором обсуждались возможные кадровые изменения в Кабмине. Это совещание предваряло внеочередную сессию Верховной Рады, запланированную на 4 марта.
По словам Кравчук, Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции и у «слуг народа» возникли «хорошие ощущения от его назначения».
«Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление», — сказала она.
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Замглавы фракции «Слуга народа» также выразила уверенность, что у «монобольшинства» будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.
Ожидается, что в среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на созванном по его инициативе внеочередном заседании Верховной Рады.