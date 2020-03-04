Вице-премьер, министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на пост премьера страны, будет делать больший акцент на экономике, чем это было в действующем Кабмине, и поддержке промышленности. Об этом сообщила замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, передает «Интерфакс» 3 марта

Временный премьер. Эксперты назвали «Украине.ру» имя нового председателя Кабмина Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

По словам Кравчук, Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции и у «слуг народа» возникли «хорошие ощущения от его назначения».

«Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление», — сказала она.

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Замглавы фракции «Слуга народа» также выразила уверенность, что у «монобольшинства» будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.

Ожидается, что в среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на созванном по его инициативе внеочередном заседании Верховной Рады.