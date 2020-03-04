Так, в масках придется работать водителям и кондукторам общественного транспорта. Кроме того, перед выходом на маршрут им должны будут измерять температуру. На начальной и конечной остановках горсовет потребовал проводить проветривание транспорта и влажную уборку.
Директорам коммунальных предприятий предписано обеспечить проведение дезинфекции в помещениях и ввести масочный режим для лиц, контактирующих с посетителями.
Также в горсовете рекомендовали субъектам хозяйствования обеспечить медицинскими масками персонал, работающий в местах массового скопления людей, и соблюдать правила утилизации медицинских масок после их использования.
Школам поручено начать первый урок с разъяснений о санитарно-гигиенических нормах и правилах, распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения.
В городе планируют раздавать листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции.
Руководителям предприятий, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий.