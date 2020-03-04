На внеочередном заседании горсовета в Черновцах постановили обязать горожан носить медицинские маски после того, как один житель заболел коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили на сайте горсовета

Украинцам продают просроченные медицинские маски © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк потребовал проводить проветривание транспорта и влажную уборку.

Директорам коммунальных предприятий предписано обеспечить проведение дезинфекции в помещениях и ввести масочный режим для лиц, контактирующих с посетителями.

Также в горсовете рекомендовали субъектам хозяйствования обеспечить медицинскими масками персонал, работающий в местах массового скопления людей, и соблюдать правила утилизации медицинских масок после их использования.

Школам поручено начать первый урок с разъяснений о санитарно-гигиенических нормах и правилах, распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения.

В городе планируют раздавать листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции.

Руководителям предприятий, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий.