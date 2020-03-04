Эксперт пояснил, что по этим делам Порошенко проходит как свидетель, но ГБР настаивало на вручении ему постановления о подозрении, а Рябошапка якобы это не согласовал по непонятным причинам.
«Общественный запрос на это есть. Сейчас действует новая процедура, как привлекать депутатов к ответственности после снятия неприкосновенности», — указал Якубин.
Политолог отметил, что также есть вопросы и к профессиональной компетентности Рябошапки, поскольку обществу непонятно реформирование ГПУ, в частности проведение тестов со странными вопросами из серии «В каком продукте большее количество белка?», что не имеет отношения к юриспруденции.
Кроме того, добавил специалист, Рябошапка считается креатурой экс-главы президентской канцелярии Андрея Богдана, а новый руководитель Офиса президента намерен по-другому выстраивать архитектуру власти.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.