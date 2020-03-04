Генпрокурора Украины Руслана Рябошапку хотят уволить из-за подозрений в саботаже 14 уголовных дел, возбужденных Госбюро расследований в отношении предыдущего президента Петра Порошенко. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Украинское общество хочет не «посадок», а восстановления правопорядка © Facebook, Алексей Якубин | Перейти в фотобанк

«Общественный запрос на это есть. Сейчас действует новая процедура, как привлекать депутатов к ответственности после снятия неприкосновенности», — указал Якубин.

Политолог отметил, что также есть вопросы и к профессиональной компетентности Рябошапки, поскольку обществу непонятно реформирование ГПУ, в частности проведение тестов со странными вопросами из серии «В каком продукте большее количество белка?», что не имеет отношения к юриспруденции.

Кроме того, добавил специалист, Рябошапка считается креатурой экс-главы президентской канцелярии Андрея Богдана, а новый руководитель Офиса президента намерен по-другому выстраивать архитектуру власти.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.