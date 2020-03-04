«Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Также для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали», — сказала Полищук.
В какую именно больницу отвезли женщину, чиновница уточнять не стала в целях ее безопасности.
Накануне заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного «самоизолировалась», а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.