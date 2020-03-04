Жену украинца, у которого подтвердили коронавирус, отправили на обсервацию из-за протестов в Черновцах, которые устроили ее соседи. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой обладминистрации Мария Полищук, передает 3 марта hromadske

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк сказала Полищук.

В какую именно больницу отвезли женщину, чиновница уточнять не стала в целях ее безопасности.

Накануне заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного «самоизолировалась», а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.