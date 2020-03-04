По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский совместно со Шмыгалем представят потенциальный состав Кабинета министров в среду, 4 марта.
Накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.
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