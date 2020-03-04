Окружной административный суд Киева выяснит, кто подал заявление от лица премьера Украины Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с требованием запретить парламенту рассматривать вопрос о его отставке. Об этом 3 марта сообщил глава суда Павел Вовк на своей странице в Facebook

Гончарук с большой долей вероятности останется в кресле премьера - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

Также он заявил, что после публикации этой новости сайт суда не выдержал нагрузки и перестал работать. Как только его восстановят, новость будет удалена.

Накануне на сайте суда Киева появилась информация, что Гончарук просит суд запретить Разумкову выносить на повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке. Вскоре пресс-служба кабинета министров Украины опровергла информацию о том, что Гончарук такое заявление подавал.

Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную Раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.