«В связи с появлением на сайте кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалась, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя», — написал Вовк.
Также он заявил, что после публикации этой новости сайт суда не выдержал нагрузки и перестал работать. Как только его восстановят, новость будет удалена.
Накануне на сайте суда Киева появилась информация, что Гончарук просит суд запретить Разумкову выносить на повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке. Вскоре пресс-служба кабинета министров Украины опровергла информацию о том, что Гончарук такое заявление подавал.
Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную Раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.