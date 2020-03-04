Руководство «Укрзализныци» намерено составляют затратную часть так, чтобы ее нельзя было проверить. Об этом на пресс-конференции 2 марта сообщил глава ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук

Коновалов объяснил, почему «Укрзализныця» будет продолжать деградировать © Facebook, Євген Кравцов

«Тогда бы мы четко понимали, действительно ли пассажирские перевозки являются для Украины убыточными. Я недавно катался в Харьков, и стоимость билетов туда-обратно на «Интерсити» зашкаливает. Бургер и чай в а-ля вагоне-«ресторане» переваливает за 100 гривен. Супер-качества обслуживания нет, вагоны в плохом состоянии, протекают, а окна запотевают, пассажирские сидушки — в не очень, мягко говоря, хорошем состоянии», — рассказал Габарук.

В 2019 году «Укрзализныця» перевезла льготников почти на 1,07 млрд гривен (свыше 2, 7 млрд рублей), в то время как компенсировано было лишь 136 млн гривен (более 358 млн рублей).