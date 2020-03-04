В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что украинская тема может вновь возникнуть в США либо при появлении нового компромата о деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине, либо в случае выдвижения политика единым кандидатом от партии

По мнению эксперта, на этапе внутрипартийной гонки, например на дебатах, демократы украинскую тему поднимать не будут.

«А вот когда будут общенациональные выборы, почти наверняка украинскую тему поднимут. Конечно, возможно появление какой-то сенсационной информации о похождениях семейства Байденов в Незалежной, это всё возможно, но у Байдена вообще сейчас без всякой Украины нет никаких шансов победить честно по количеству набранных делегатов на партийной конференции. Он может возникнуть как кандидат только в случае конкурентной партийной конференции, а пока всё говорит о том, что партийная конференция будет именно такой: никто не наберёт 50% делегатов плюс один голос, и, наверное, Байдена могут сделать кандидатом. Тогда ему припомнят всё, причём не только Украину, но и Китай, и много чего ещё. В этом плане он кандидат достаточно токсичный», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Пасынок бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофер Хайнц был соучредителем частной инвестиционной компании сына бывшего вице-президента Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners, которая в декабре 2013 года заключила сделку на $1,5 млрд не с частной корпорацией, а с правительством Китая, через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.

В сентябре 2019 года демократы, контролирующие Палату представителей, инициировали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, обвинив его в шантаже официального Киева прекратить военную помощь, если они не проведут расследование деятельности Джо и Хантера Байденов на Украине. Впоследствии Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, оправдал президента страны.

«Демократическая партия пытается выставить украинский скандал так, что это скандал не вокруг Байдена и даже не вокруг администрации Барака Обамы, а это скандал вокруг Трампа, который не так поговорил с Владимиром Зеленским и вообще всячески старался использовать государственные ресурсы на борьбу со своим политическим оппонентом», — добавил Дробницкий.

Представители руководства Демократической партии после провалившейся попытки импичмента заявили, что прекрасно понимали, что отстранить Трампа досрочно не получится. По их словам, изначально их целью было подорвать доверие избирателей к главе государства, однако вопреки их расчётам этого не только не произошло, а наоборот, рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации, то есть с 20 января 2017 года.