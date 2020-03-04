По мнению эксперта, на этапе внутрипартийной гонки, например на дебатах, демократы украинскую тему поднимать не будут.
«А вот когда будут общенациональные выборы, почти наверняка украинскую тему поднимут. Конечно, возможно появление какой-то сенсационной информации о похождениях семейства Байденов в Незалежной, это всё возможно, но у Байдена вообще сейчас без всякой Украины нет никаких шансов победить честно по количеству набранных делегатов на партийной конференции. Он может возникнуть как кандидат только в случае конкурентной партийной конференции, а пока всё говорит о том, что партийная конференция будет именно такой: никто не наберёт 50% делегатов плюс один голос, и, наверное, Байдена могут сделать кандидатом. Тогда ему припомнят всё, причём не только Украину, но и Китай, и много чего ещё. В этом плане он кандидат достаточно токсичный», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
Пасынок бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофер Хайнц был соучредителем частной инвестиционной компании сына бывшего вице-президента Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners, которая в декабре 2013 года заключила сделку на $1,5 млрд не с частной корпорацией, а с правительством Китая, через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.
В сентябре 2019 года демократы, контролирующие Палату представителей, инициировали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, обвинив его в шантаже официального Киева прекратить военную помощь, если они не проведут расследование деятельности Джо и Хантера Байденов на Украине. Впоследствии Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, оправдал президента страны.
«Демократическая партия пытается выставить украинский скандал так, что это скандал не вокруг Байдена и даже не вокруг администрации Барака Обамы, а это скандал вокруг Трампа, который не так поговорил с Владимиром Зеленским и вообще всячески старался использовать государственные ресурсы на борьбу со своим политическим оппонентом», — добавил Дробницкий.
Представители руководства Демократической партии после провалившейся попытки импичмента заявили, что прекрасно понимали, что отстранить Трампа досрочно не получится. По их словам, изначально их целью было подорвать доверие избирателей к главе государства, однако вопреки их расчётам этого не только не произошло, а наоборот, рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации, то есть с 20 января 2017 года.