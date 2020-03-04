Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к созданию баланса между новыми и старыми политиками в правительстве. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру 3 марта

«Надо вернуть электорату драйв»: Фесенко о Кабмине, люстрации и рейтинге президента Украины © Facebook Владимира Фесенко

По мнению Фесенко, сейчас настал момент, когда украинское общество, которое было заинтересовано в обновлении украинской политики, и Зеленский, удовлетворивший этот запрос, осознали, что ставка только на новые лица не сработала, а Украине нужны и опытные политики. В связи с этим и появилась необходимость частичного обновления правительственного состава.

«Поэтому сейчас идет поиск таких людей, которые могли бы усилить правительство. И речь не идет об отказе от новых. Скорее всего, Зеленский будет стремиться к балансу между новыми людьми, которые должны приносить энергию, новые подходы, драйв, и опытными государственными руководителями», — отметил политолог.

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При этом он обратил внимание на подводные камни данного процесса. Прежде всего, по его словам, это реакция общественности, которая была критической по отношению к кандидатуре бывшего вице-премьера Сергея Тигипко как возможного нового премьера, несмотря на осознание необходимости внедрения опытных политиков.

Также, как отметил эксперт, успех такого подхода к формированию правительства зависит от того, сработаются ли новые и старые политики. При этом последние должны иметь не только опыт, но и репутацию эффективных менеджеров, пользующихся доверием президента.

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