В среду, 4 марта, состоится внеочередная сессия Верховной Рады, на которой будет поднят вопрос кадровых перестановок в Кабмине и силовых ведомствах.
По словам Фесенко, в зоне риска сейчас находится половина правительства, однако решение будет принято только по трем-пяти министрам.
«Может произойти замена министра иностранных дел — при этом внешняя политика не поменяется… Может быть новый министр обороны. Могут быть новые министры охраны здоровья, социальной политики. Могут быть и по некоторым другим ведомствам — это зависит опять-таки от решения президента», — сказал эксперт.
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По его словам, на данный момент есть только одно конкретные решение — по министру по делам временно оккупированных территорий, которым станет Алексей Резников.
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