Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко перечислил министров, которые могут смениться после кадровых перестановок в правительстве Украины. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 3 марта

Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Фесенко, в зоне риска сейчас находится половина правительства, однако решение будет принято только по трем-пяти министрам.

«Может произойти замена министра иностранных дел — при этом внешняя политика не поменяется… Может быть новый министр обороны. Могут быть новые министры охраны здоровья, социальной политики. Могут быть и по некоторым другим ведомствам — это зависит опять-таки от решения президента», — сказал эксперт.

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По его словам, на данный момент есть только одно конкретные решение — по министру по делам временно оккупированных территорий, которым станет Алексей Резников.

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