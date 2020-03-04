Заявление об отставке, возможно написанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, сводит его шансы сохранить пост главы Кабмина к нулю. Об этом 3 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Кадровые переговоры в Киеве: взгляд анонимусов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александра Дубинского, Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«Если бы он не писал заявление, то те люди, которые за ним стоят, могли бы организовать часть депутатского корпуса, чтобы сохранить Гончарука при определенных условиях. Но если заявление есть, то его шансы остаться премьером равны шансам "Динамо" Киев выиграть Лигу чемпионов», — рассказал Рудяков.

В среду, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Как ожидается, депутаты могут рассмотреть отставку премьера и ряда министров.