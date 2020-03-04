По словам депутата Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского, Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
«Если бы он не писал заявление, то те люди, которые за ним стоят, могли бы организовать часть депутатского корпуса, чтобы сохранить Гончарука при определенных условиях. Но если заявление есть, то его шансы остаться премьером равны шансам "Динамо" Киев выиграть Лигу чемпионов», — рассказал Рудяков.
В среду, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Как ожидается, депутаты могут рассмотреть отставку премьера и ряда министров.