Самый лучший из возможных кандидатов на пост главы украинского премьера не захочет занимать эту должность, рассказал политолог Констатин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру 3 марта

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, созванное президентом Владимиром Зеленским. Не исключено, что будет рассмотрена отставка Кабмина.

«У Зеленского есть очень умный и талантливый советник по экономическим вопросам Олег Устенко, он мог бы быть премьером. Другой вопрос, что вряд ли сам Олег на это согласится возглавить кабинет министров», — сказал эксперт.

Сейчас в качестве претендентов на пост главы правительства называют экс-вице-премьера Сергея Тигипко, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля и замглавы Офиска президента Зеленского Юлию Ковалив, работавшую ранее в Национальном инвестиционном совете при президенте Петре Порошенко.

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU Алексей Гончарук останется на своем посту, а в правительстве всего лишь поменяют несколько министров.

Перемены в правительстве давно назрели из-за низкого уровня общественного доверия правительству Украины.

Это оказывает негативное влияние на рейтинг президента Зеленского, снизившийся на 10% согласно последнему опросу общественного мнения.

Политолог Вадим Карасев в комментарии изданию Украина.ру отметил, что если нынешний курс украинского правительства не изменится, это приведет к обвалу рейтинга главы государства