Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии изданию Украина.ру рассказал, кого из министров могут отправить в отставку после заседания Верховной Рады, которое состоится 4 марта

«Слуги республиканцев» против «слуг демократов». О чем говорит требование отставки главы НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной совета на 4 марта, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности некоторых министров.

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«Что касается отставок: высока вероятность отставки министра социальной политики, министра здравоохранения, министра экономики, министра культуры, министра иностранных дел и министра обороны. Также, возможно, уйдут в отставку часть вице-премьеров. Будут, возможно, учреждены новые министерства, вроде министерства по делам оккупированных территорий, министерства спорта, отдельного аграрного министерства», — рассказал Бортник.

Политолог также отметил, что, вероятно, будут уволены некоторые главы силовых ведомств, например, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также, возможно, появятся новые советники премьер-министра.