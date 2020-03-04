Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной совета на 4 марта, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности некоторых министров.
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«Что касается отставок: высока вероятность отставки министра социальной политики, министра здравоохранения, министра экономики, министра культуры, министра иностранных дел и министра обороны. Также, возможно, уйдут в отставку часть вице-премьеров. Будут, возможно, учреждены новые министерства, вроде министерства по делам оккупированных территорий, министерства спорта, отдельного аграрного министерства», — рассказал Бортник.
Политолог также отметил, что, вероятно, будут уволены некоторые главы силовых ведомств, например, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также, возможно, появятся новые советники премьер-министра.