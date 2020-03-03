Первым заболевшим в Белоруссии стал иранский студент Национального технического университета.
«Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса. Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования», — цитирует Sputnik сообщение Минздрава.
По информации ведомства, у еще двух пациентов тесты на COVID-19 дают положительные результаты.