Четвертый подтвержденный случай коронавируса зафиксировали в Белоруссии. Об этом 3 марта сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Минздрав республики

Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса. Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования», — цитирует Sputnik сообщение Минздрава.

По информации ведомства, у еще двух пациентов тесты на COVID-19 дают положительные результаты.