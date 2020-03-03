Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией
Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Первым заболевшим в Белоруссии стал иранский студент Национального технического университета.

«Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса. Таким образом подтверждено 4 случая инфицирования», — цитирует Sputnik сообщение Минздрава.

По информации ведомства, у еще двух пациентов тесты на COVID-19 дают положительные результаты.

 