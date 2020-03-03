Из-за страха перед эпидемией коронавируса цена на чеснок, большая часть которого импортируется на Украину из Китая, может поползти вверх. Об этом 3 марта рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает Интерфакс-Украина

Хотя официального запрета на ввоз китайской плодовоощной продукции не было, психологический фактор не может не сказаться на предпочтениях украинцев.

«К примеру, в том же сегменте чеснока многие потребители понемногу начинают отказываться от продукции из Китая, отдавая преимущество отечественному продукту. Если же ситуация не изменится в ближайшее время, вполне вероятно, что рынок Китая будет изолирован полностью, что в свою очередь отобразится на ценах на чеснок в Украине», — рассказала Зверева.

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В 2019 году Украина завезла свыше пяти тысяч тонн свежего чеснока, более 50% которого вырастили в Китае.