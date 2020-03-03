Хотя официального запрета на ввоз китайской плодовоощной продукции не было, психологический фактор не может не сказаться на предпочтениях украинцев.
«К примеру, в том же сегменте чеснока многие потребители понемногу начинают отказываться от продукции из Китая, отдавая преимущество отечественному продукту. Если же ситуация не изменится в ближайшее время, вполне вероятно, что рынок Китая будет изолирован полностью, что в свою очередь отобразится на ценах на чеснок в Украине», — рассказала Зверева.
По ее словам, украинские фермеры не умеют выращивать это растение в промышленных масштабах, поэтому угроза роста цен остается реальной, ведь урожай отечественного чеснока созреет лишь через полгода.
В 2019 году Украина завезла свыше пяти тысяч тонн свежего чеснока, более 50% которого вырастили в Китае.