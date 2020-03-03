Российский рэпер Face заступился за сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила, который вышел к нему на сцену во время концерта в Лондоне. О том, что происходило во время выступления музыкант на днях рассказал в нескольких видеообращениях, которые опубликовал в своем Telegram-канале

«Русские в Лондоне»: сын Порошенко угодил в скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену во время концерта российского рэпера Face в Лондоне. Музыкант прокричал: «Русские в Лондоне!», а затем на несколько секунд передал микрофон сыну Порошенко, чтобы тот зачитал несколько строчек из песни.

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«Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали: "О, здесь сын Порошенко". Я такой: "Ладно, окей". Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский. Чувак очень жестко раз****я и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел», — рассказал Face.

Он также отметил, что Михаил Порошенко про «русских в Лондоне» ничего не кричал — это сделал сам Face. При этом рэпер добавил, что сын экс-президента был не трезв.

«Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду, и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Фэйса», — заключил музыкант.