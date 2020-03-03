Суд в Греции освободил бывшего командира добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука, задержанного по запросу России, из-под стражи. Об этом днем 3 марта на своей станице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

Личный враг Сороса и убийца российских журналистов. За что арестован экс-комбат «Айдара» Мельничук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Игоря Корнелюка и Антона Волошина в июне 2014 году. Журналисты погибли во время минометного обстрела, в котором командир «Айдара» принимал непосредственное участие.

По словам Геращенко, глава МВД Арсен Аваков обратился к своему греческому коллеге Михалису Хрисохоидису с просьбой «не реагировать на российскую провокацию».

«По решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Евросоюза», — написал Геращенко.

По данным правозащитной организации Amnesty International, бойцы батальона «Айдар» причастны к расправам над пленными, похищениям людей, разбою и вымогательству