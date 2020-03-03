Следственный комитет РФ подозревает Мельничука в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в июне 2014 году. Журналисты погибли во время минометного обстрела, в котором командир «Айдара» принимал непосредственное участие.
По словам Геращенко, глава МВД Арсен Аваков обратился к своему греческому коллеге Михалису Хрисохоидису с просьбой «не реагировать на российскую провокацию».
«По решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Евросоюза», — написал Геращенко.
По данным правозащитной организации Amnesty International, бойцы батальона «Айдар» причастны к расправам над пленными, похищениям людей, разбою и вымогательству