Первый случай COVID-19 на Украине зарегистрировали у жителя Черновицкой области, который на днях с женой вернулся из поездки по Италии.
Границу он пересекал на контрольно-пропускном пункте «Порубное».
«Под наблюдением четверо пограничников, которые проводили контроль в пункте пропуска в тот день, когда инфицированный житель Черновцов пересекал границу», — говорится в сообщении.
Обладминистрация также опровергла слухи о том, что вместе с заболевшим украинцем изолировали еще 35 человек.
Из-за вспышки коронавируса власти Черновцов решили провести дезинфекцию школ и детских садов города.