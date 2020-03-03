Четырех пограничников, которые общались с семьей заболевшего коронавирусом украинца на границе с Румынией, взяли под наблюдение врачи. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Черновицкой областной администрации

Коронавирус атакует Украину. Правительство решило сделать специальный сайт © Андрей Лубенский

Границу он пересекал на контрольно-пропускном пункте «Порубное».

«Под наблюдением четверо пограничников, которые проводили контроль в пункте пропуска в тот день, когда инфицированный житель Черновцов пересекал границу», — говорится в сообщении.

Обладминистрация также опровергла слухи о том, что вместе с заболевшим украинцем изолировали еще 35 человек.

Из-за вспышки коронавируса власти Черновцов решили провести дезинфекцию школ и детских садов города.