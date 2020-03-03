Ранее глава МИД заявил, что Украина не будет принимать участия в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он также отметил, что приглашение на парад в Москве главе государства Владимиру Зеленскому пока не приходило.
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«Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа», — цитирует пресс-служба сопредседателя партии «ОПЗЖ» Юрия Бойко.
Бойко также отметил, что заявление Пристайко раскалывает общество, усиливает конфронтацию и унижает ветеранов Великой Отечественной.