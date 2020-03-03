Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовали отправить в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко за слова о праздновании Дня Победы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-служба «ОПЗЖ»

«Мы готовы к отставке»: Пристайко прокомментировал свой возможный уход с поста главы МИД © скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому пока не приходило.

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«Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа», — цитирует пресс-служба сопредседателя партии «ОПЗЖ» Юрия Бойко.

Бойко также отметил, что заявление Пристайко раскалывает общество, усиливает конфронтацию и унижает ветеранов Великой Отечественной.