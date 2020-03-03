Из-за теплой и бесснежной зимы половодья на украинских реках не будет, это в свою очередь приведет к тому, что права водопользователей ограничат. Об этом 3 марта сообщает УНИАН со ссылкой на Госводагентство Украины

Аномальная зима: на Полтавщине перед Новым годом зацветает сирень и магнолия © CC0, Pixabay

«Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет», — говорится в сообщении ведомства.

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, маловодье приведет к тому, что в этом году производство электроэнергии уменьшится с 8 млрд до 6 млрд квт-ч.



