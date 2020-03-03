Эти меры коснутся, в том числе и сброса воды через плотины гидроэлектростанций. Рядовых потребителей воды пообещали не ограничивать.
«Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет», — говорится в сообщении ведомства.
По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, маловодье приведет к тому, что в этом году производство электроэнергии уменьшится с 8 млрд до 6 млрд квт-ч.