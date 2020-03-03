«На разок посмотреть, не заводит». Лорак разочаровала поклонников «нудным» клипом

Украинская певица Ани Лорак опубликовала 3 марта в своем Instagram новый видеоклип на песню «Я бы летала» и сразу же нарвалась на критику

Ани Лорак показала поклонникам грудь © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Алан Бадоев. На видео Лорак демонстрирует различные наряды на фоне пейзажей итальянской Сицилии.

«Чем-то смахивает на клип Лободы "Твои глаза"», «Ну что ж все однотипное такое в последнее время!???», «На разок посмотреть, не заводит», «Улететь в красивое место, взяв с собой камеру, красивую девушку и пару нарядов — и такой "клип" сможет сделать каждый. Ни о чём!!!», «Ну вот и лети со своим клипом и нудной песней куда подальше!!!!», — такие комментарии оставили подписчики Лорак.