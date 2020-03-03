Лавров уточнил, что вопрос о месте и времени саммита пятерки пока не обсуждался.
Лидеры стран должны обсудить проблему мировой безопасности в связи с угрозой ядерной войны.
«Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — сказал Лавров.
В январе Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США).
По информации МИД РФ, МИД, саммит может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.