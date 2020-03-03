Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу своего российского коллеги Владимира Путина о встрече глав государств – постоянных членов Совбеза ООН. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

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Лидеры стран должны обсудить проблему мировой безопасности в связи с угрозой ядерной войны.

«Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — сказал Лавров.

В январе Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США).

По информации МИД РФ, МИД, саммит может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре.