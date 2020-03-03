В Соединённых Штатах действует многоступенчатая система избрания президента, чтобы голоса даже самых маленьких штатов были учтены

Сначала граждане выбирают делегатов от своих штатов, которые впоследствии решат, кто из претендентов станет единым кандидатом от партии на президентских выборах (всегда проходят в первый вторник ноября после первого понедельника ноября високостного года). Этот этап называется первичными выборами. Они могут проходить в двух форматах: праймериз, когда избиратели делают отметку в бюллетенях, либо кокус, когда в зданиях школ, церквей, университетов и прочих учреждений сторонники каждого кандидата в кандидаты собираются в группы, чья самая многочисленная, тот и побеждает, а если количество людей одинаково, то всё решает случай — тянут карты из колоды или подбрасывают монетку. После подведения результатов между политиками, набравшими больше 15%, пропорционально их результатам распределяются голоса делегатов штата (в каждом штате количество разное, зависит от численности местного населения, согласно последней переписи населения). Голосования проходят либо в отдельно взятом штате, либо одновременно в нескольких (так называемый супервторник).

Следующий этап — общепартийные съезды, на которые съезжаются делегаты со всех штатов. Претендент, который по итогам первичных выборов заручится поддержкой как минимум 50%+1 голос делегатов (в 2020 году у демократов это 1990, а у республиканцев — 1276), обеспечивает себе право представлять партию на ноябрьских президентских выборах. Если никто не набирает большинство, то делегаты голосуют за тех кандидатов, которых им поручили избиратели их штата. Если и в этом случае определить победителя не получается, в дело вступают суперделегаты (губернаторы, сенаторы, конгрессмены, бывшие президенты и вице-президенты страны, местные партийные деятели, избранные члены Национального комитета партии), которые не связаны никакими обязательствами и могут голосовать за любого.

Общенациональные выборы начинаются после того, как партии определились со своим кандидатом. Граждане голосуют не за них, а за выборщиков, они-то и решат, кто будет руководить страной ближайшие четыре года. По закону выборщик может сам решить, за кого отдать свой голос, но на практике в 48 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип «победитель получает всё», то есть выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата (если кандидат набрал в штате 51% голосов избирателей, то в итоге ему уходят все 100% штата), в штатах Небраска и Мэн двое выборщиков также голосуют, исходя из выбора населения, а ещё двое — так, как проголосовали каждый из двух избирательных округов, входящих в штат. Количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей и Сената от штата, округ Колумбия, не представленный в Конгрессе, имеет трёх выборщиков.

Выборщики собираются в столице штата на 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2020 году 14 декабря) и голосуют. Результаты подводятся на заседании Конгресса 6 января. Побеждает кандидат, набравший 50%+1, если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей простым большинством голосов. Если и конгрессмены не договорятся, то точку в споре ставит Сенат.

Инаугурация президента США и вступление в должность вице-президента проходит 20 января.

Поскольку количество выборщиков не всегда соответствует реальной численности населения штата, несколько раз на президентских выборах побеждал кандидат, получивших большинство голосов выборщиков, но большинство голосов избирателей было у проигравшего. Так, например, случилось в 2016 году, когда за Белый дом боролись республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон.