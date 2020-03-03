Сначала граждане выбирают делегатов от своих штатов, которые впоследствии решат, кто из претендентов станет единым кандидатом от партии на президентских выборах (всегда проходят в первый вторник ноября после первого понедельника ноября високостного года). Этот этап называется первичными выборами. Они могут проходить в двух форматах: праймериз, когда избиратели делают отметку в бюллетенях, либо кокус, когда в зданиях школ, церквей, университетов и прочих учреждений сторонники каждого кандидата в кандидаты собираются в группы, чья самая многочисленная, тот и побеждает, а если количество людей одинаково, то всё решает случай — тянут карты из колоды или подбрасывают монетку. После подведения результатов между политиками, набравшими больше 15%, пропорционально их результатам распределяются голоса делегатов штата (в каждом штате количество разное, зависит от численности местного населения, согласно последней переписи населения). Голосования проходят либо в отдельно взятом штате, либо одновременно в нескольких (так называемый супервторник).
Следующий этап — общепартийные съезды, на которые съезжаются делегаты со всех штатов. Претендент, который по итогам первичных выборов заручится поддержкой как минимум 50%+1 голос делегатов (в 2020 году у демократов это 1990, а у республиканцев — 1276), обеспечивает себе право представлять партию на ноябрьских президентских выборах. Если никто не набирает большинство, то делегаты голосуют за тех кандидатов, которых им поручили избиратели их штата. Если и в этом случае определить победителя не получается, в дело вступают суперделегаты (губернаторы, сенаторы, конгрессмены, бывшие президенты и вице-президенты страны, местные партийные деятели, избранные члены Национального комитета партии), которые не связаны никакими обязательствами и могут голосовать за любого.
Общенациональные выборы начинаются после того, как партии определились со своим кандидатом. Граждане голосуют не за них, а за выборщиков, они-то и решат, кто будет руководить страной ближайшие четыре года. По закону выборщик может сам решить, за кого отдать свой голос, но на практике в 48 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип «победитель получает всё», то есть выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата (если кандидат набрал в штате 51% голосов избирателей, то в итоге ему уходят все 100% штата), в штатах Небраска и Мэн двое выборщиков также голосуют, исходя из выбора населения, а ещё двое — так, как проголосовали каждый из двух избирательных округов, входящих в штат. Количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей и Сената от штата, округ Колумбия, не представленный в Конгрессе, имеет трёх выборщиков.
Выборщики собираются в столице штата на 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2020 году 14 декабря) и голосуют. Результаты подводятся на заседании Конгресса 6 января. Побеждает кандидат, набравший 50%+1, если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей простым большинством голосов. Если и конгрессмены не договорятся, то точку в споре ставит Сенат.
Инаугурация президента США и вступление в должность вице-президента проходит 20 января.
Поскольку количество выборщиков не всегда соответствует реальной численности населения штата, несколько раз на президентских выборах побеждал кандидат, получивших большинство голосов выборщиков, но большинство голосов избирателей было у проигравшего. Так, например, случилось в 2016 году, когда за Белый дом боролись республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон.