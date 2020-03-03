Впервые в истории на Украине пройдет необычный конкурс красоты, победительница которого получит титул обладательницы самых выдающихся, в прямом и переносном смысле слова, ягодиц. Анонс мероприятия, которое пройдет 20 марта в столичном концертном зале Bel etage, появился на сайте Concert.ua

Ныне популярный во всем мире конкурс Miss Bum Bum был основан в 2011 году в Бразилии. Победа в состязании гарантирует конкурсанткам солидный денежный приз, славу и множество рекламных контрактов. «Украина богата на красивых пышных женщин»: в Киеве стартовал конкурс Miss Top of The World Plus Size © Instagram.com | Instagram.com | Перейти в фотобанк

«Цель конкурса — в очередной раз доказать, что украинские девушки одни из самых красивых в мире и выбрать победительницу с самыми шикарными формами. В ярких красивых бикини участницы предстают во всем своем великолепии перед зрителями и жюри конкурса», — обещают организаторы.

Главный приз конкурса — поездка в Бразилию и проживание там в пятизвездочном отеле.

Подать заявку на участие в смотре может любая украинка, обладающая подходящими формами.

Стоит отметить, что данное соревнование в Бразилии является очень престижным. В ходе конкурса то и дело происходили скандалы, связанные с попытками местных красавиц подкупить членов жюри. А конкурс двухлетней давности вообще закончился дракой на церемонии награждения, где не согласная с вердиктом судей конкурсантка сорвала корону с победительницы.