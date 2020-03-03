Ныне популярный во всем мире конкурс Miss Bum Bum был основан в 2011 году в Бразилии. Победа в состязании гарантирует конкурсанткам солидный денежный приз, славу и множество рекламных контрактов.
«Цель конкурса — в очередной раз доказать, что украинские девушки одни из самых красивых в мире и выбрать победительницу с самыми шикарными формами. В ярких красивых бикини участницы предстают во всем своем великолепии перед зрителями и жюри конкурса», — обещают организаторы.
Главный приз конкурса — поездка в Бразилию и проживание там в пятизвездочном отеле.
Подать заявку на участие в смотре может любая украинка, обладающая подходящими формами.
Стоит отметить, что данное соревнование в Бразилии является очень престижным. В ходе конкурса то и дело происходили скандалы, связанные с попытками местных красавиц подкупить членов жюри. А конкурс двухлетней давности вообще закончился дракой на церемонии награждения, где не согласная с вердиктом судей конкурсантка сорвала корону с победительницы.