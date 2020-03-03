Данное холодное оружие стало уже третьим за последнее время, которое изымают таможенники Украины. Ранее средневековый палаш и скифский меч пытались вывезти из страны в Великобританию и Румынию соответственно.
На этот раз, историческую и культурную ценность пытались переправить непосредственно на Украину в обычной посылке без разрешительных документов, которые полагаются для холодного оружия.
«Меч с рукояткой общей длиной 90,7 см, который был изъят во время проверки почтового отправления из США, экспертами определено как долгоклинковое холодное оружие колющего действия. Данное оружие сходное по внешнему виду с масонскими мечами, распространенных в США в XIX-XX веках», — говорится в сообщении.