Украинские таможенники пресекли попытку ввезти на территорию страны меч, который был распространен среди масонов США в прошлом и позапрошлом веках. Соответствующее видео было опубликовано 3 марта на странице киевской таможни в Facebook

Тайники с книгами: как в Украине развили книжную контрабанду © dpsu.gov.ua

На этот раз, историческую и культурную ценность пытались переправить непосредственно на Украину в обычной посылке без разрешительных документов, которые полагаются для холодного оружия.

«Меч с рукояткой общей длиной 90,7 см, который был изъят во время проверки почтового отправления из США, экспертами определено как долгоклинковое холодное оружие колющего действия. Данное оружие сходное по внешнему виду с масонскими мечами, распространенных в США в XIX-XX веках», — говорится в сообщении.