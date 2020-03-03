Соседние страны всегда будут критиковать государства, в которых ведется строительство атомных станций, сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, пишет Sputnik 3 марта

Росатом строит АЭС в Белоруссии, однако руководство стран Балтии протестует против возведения объекта. Сами прибалты закрыли все свои АЭС и покупают электричество в ЕС втридорога.

«Наши страны должны учесть следующее: тот, кто строит атомную электростанцию, того всегда будут критиковать, в том числе соседние страны», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Уралов объяснил, когда Литва отзовет претензии к Белорусской АЭС © Семен Уралов

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. На двух блоках станции будут установлены реакторы ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й.

В настоящее время в Венгрии функционирует АЭС «Пакш», которая находится в 100 километрах от Будапешта и была введена в эксплуатацию в 1982 году. В 2014-м Венгрия и Россия подписали пакет документов на возведение на АЭС пятого и шестого энергоблоков.