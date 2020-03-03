Президент Украины Владимир Зеленский постепенно будет отказываться от людей у власти, связанных с внешним влиянием, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 3 марта

«У власти сложный выбор, очевидно, Зеленский будет постепенно отказываться от тех людей, которые связаны с внешним влиянием, от людей олигархов, типа Виктора Пинчука или Игоря Коломойского. В этой связи он может сделать ставку на свое ближайшее окружение, мы еще больше увидим людей из "95 квартала" — или он попытается найти профессионалов, которые способны как-то исправить ситуацию и предотвратить надвигающийся кризис, прежде всего экономический. Какой выбор он сделает — сложно сказать, нужно смотреть, какие кандидатуры предложит партия власти», — сказал Бортник.

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