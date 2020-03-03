«У власти сложный выбор, очевидно, Зеленский будет постепенно отказываться от тех людей, которые связаны с внешним влиянием, от людей олигархов, типа Виктора Пинчука или Игоря Коломойского. В этой связи он может сделать ставку на свое ближайшее окружение, мы еще больше увидим людей из "95 квартала" — или он попытается найти профессионалов, которые способны как-то исправить ситуацию и предотвратить надвигающийся кризис, прежде всего экономический. Какой выбор он сделает — сложно сказать, нужно смотреть, какие кандидатуры предложит партия власти», — сказал Бортник.
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Он также отметил, что если президент решит пойти по пути подбора профессионалов, то у людей Петра Порошенко и политиков времен Виктора Януковича есть все шансы снова попасть во власть.