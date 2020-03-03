Кассирша заведения общепита в украинской столице отказалась обслуживать клиентку только из-за того, что она женщина. О подробностях данной истории 3 марта рассказало интернет-издание znaj.ua

По словам пострадавшей Юлии Нагирняк, дело происходило в одном из киевских ресторанов сети «Пузата Хата». Ранним утром женщина решила позавтракать в заведении и стала первой клиенткой в этот день, придя сразу же после открытия. Однако попытка расплатиться за еду успеха не имела — ее попросту отказались обслуживать на кассе. Выступление певицы из Абхазии на украинском ТВ закончилось скандалом © скриншот с видео Milimax TV

«Кассирша: "Ой, девушка, не хочу с вас начинать день. Пускай мужчина первым пойдет". Зовет мужчину и пробивает его заказ первым, хотя к очереди он еще даже не дошел. Оказывается, что день не сложится, если открыть кассу с женщины. Занавес», — заявила Нагирняк.

Она добавила, что особенно ее возмутило то, что на кассе работала такая же женщина, как и она, но вся эта ситуация ее никак не смущала.

Нагирняк призвала руководство «Пузатой Хаты» прокомментировать данный инцидент.